Após título, João Fonseca entra no ‘top 60’ da ATP

SÃO PAULO, 17 MAR (ANSA) – Após o título no Challenger 175 de Phoenix, o brasileiro João Fonseca, de apenas 18 anos, apareceu nesta segunda-feira (17) em 60º lugar no ranking da Associação de Tenistas Profissionais (ATP), melhor posição de sua carreira.

Fonseca tem agora 955 pontos e é o único de sua idade entre os 100 melhores do mundo.

Apenas em 2025, o brasileiro já conquistou o Challenger 125 de Camberra, o ATP 250 de Buenos Aires e o Challenger 175 de Phoenix, derrotando na final, no último domingo (16), o experiente cazaque Alexander Bublik (80º) por 2 sets a 0, com duplo 7-6.

Fonseca também é o 19º tenista que mais pontuou na temporada até o momento em todo o circuito, com 682 pontos, à frente inclusive de alguns “top 10” no ranking mundial, como o americano Taylor Fritz (595 pontos) e o norueguês Casper Ruud (525) – os oito melhores do ano vão para o ATP Finals de Turim.

O próximo desafio do brasileiro é o Masters 1000 de Miami, torneio no qual ele já está garantido na chave principal.

O ranking mundial ainda é liderado pelo italiano Jannik Sinner (11.330 pontos), que continua com folga na ponta apesar de estar suspenso até o início de maio, seguido pelo alemão Alexander Zverev (7.945), pelo espanhol Carlos Alcaraz (6.910), por Fritz (4.900) e pelo sérvio Novak Djokovic (3.860).

Ruud (3.855), o britânico Jack Draper (3.800), o russo Daniil Medvedev (3.680), o também russo Andrey Rublev (3.440) e o grego Stefanos Tsitsipas (3.405) fecham o top 10. (ANSA).