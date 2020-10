Após título em Roland Garros, Nadal confirma presença no Masters de Paris

Após levantar o troféu de Roland Garros pela 13ª vez, no dia 11 deste mês, Rafael Nadal voltará a Paris no início de novembro. Nesta terça-feira, o número dois do mundo confirmou sua presença no Masters 1000 disputado na capital francesa, com começo marcado para o dia 2.

Desta vez, o tenista espanhol vai competir na quadra dura e coberta, mais rápida que o saibro, sua especialidade. “Agora é temporada de quadra coberta. Esta foto é de hoje, mais cedo, quando treinava na Rafa Nadal Academy, me preparando para Paris-Bercy”, registrou Nadal em suas redes sociais, com uma foto do seu treino.

A competição em Paris marca o último Masters da temporada e uma das últimas competições do ano. Depois, os grandes tenistas vão se reunir no ATP Finals, que congrega os oito melhores do ano de simples e de duplas em Londres, a partir do dia 15 de novembro.

Número 1 do mundo, o sérvio Novak Djokovic ainda não confirmou sua presença no Masters de Paris. Mas é presença praticamente certa no ATP Finals. O suíço Roger Federer segue afastado do circuito e prevê retornar no Aberto da Austrália, em janeiro de 2021.

