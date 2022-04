Após título do Palmeiras, Gabriel Veron ‘alfineta’ Patrick de Paula Atacante usou o Twitter para provocar o volante, ex-companheiro de Verdão e de base

O Palmeiras venceu o São Paulo por 4 a 0 e conquistou o Campeonato Paulista em uma virada histórica, mas algumas feridas abertas ainda precisavam ser tratadas. Uma delas foi uma suposta provocação de Patrick de Paula após a derrota por 3 a 1 para o Tricolor na última quarta-feira, e Gabriel Veron tratou de defender a honra palmeirense e ironizar o ex-companheiro.

Logo depois do duelo no Morumbi, o volante usou as redes sociais para postar emojis que supostamente alfinetariam a derrota palmeirense no clássico. A assessoria de imprensa do jogador, porém, procurou o LANCE! e negou que o tweet teria a ver com o Verdão, clube pelo qual Patrick mantém o carinho, apesar de ter sido negociado para jogar no Botafogo recentemente.

Eita! O ex-Palmeiras Patrick de Paula irritou alguns torcedores por esse comentário, que foi deletado pouco depois, após a derrota alviverde pro São Paulo. Faltou com respeito ou valeu a cutucada? pic.twitter.com/ErSmfx2MuM — LANCE! (@lancenet) March 31, 2022

No entanto, Gabriel Veron não viu a situação dessa forma, e também usou o Twitter para provocar o colega de base. O atacante usou os mesmos emojis que o ex-companheiro e ainda marcou o perfil do volante logo após a goleada sobre o Tricolor, que garantiu o título paulista, o 24º da história do clube.

Sem espaço na equipe comandada por Abel Ferreira, Patrick foi transferido ao Botafogo-RJ e representou uma das contratações mais valiosas do clube carioca. Agora, tem a chance de ser um dos protagonistas do time.

Confira, na íntegra, a nota de esclarecimento da assessoria de Patrick de Paula:

“A assessoria de imprensa do atleta Patrick de Paula esclarece que a postagem feita em sua rede social, na qual estão atrelando a uma referência a derrota do Palmeiras, não tem nenhuma ligação com a final do Campeonato Paulista.

Inclusive, Patrick, deletou de imediato assim que percebeu que a publicação gerou uma má interpretação na internet.

A história do meia com o clube paulista é muito especial, e sempre foi pautada em respeito mútuo e muita dedicação.

Mesmo de longe, a torcida pelos ex-companheiros e pelo clube seguem, pois, como dito na sua despedida, o carinho vai ficar para sempre.”

