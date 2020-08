Após título do Palmeiras, Gabriel Menino avisa: ‘Vamos em busca de muito mais’

O volante Gabriel Menino está confiante no Palmeiras. Após a conquista do Campeonato Paulista sobre o Corinthians, o jogador avisou que o elenco pode buscar outros títulos nesta temporada. O Palmeiras terá pela frente as disputas do Campeonato Brasileiro, que começa neste fim de semana, da Copa Libertadores, que recomeça em setembro, e da Copa do Brasil.

“Vamos em busca de muito mais, porque nosso elenco pode muito mais”, afirmou o volante de 19 anos, que conquistou seu primeiro título pelo profissional no Palmeiras. “Não tenho nem palavras. Sabíamos o quanto que lutamos. Mesmo com a quarentena, treinamos em casa. Só temos que agradecer a Deus e à nossa família. Nosso elenco é forte e vamos em busca de mais títulos.”

Aos 19 anos, Gabriel Menino ganhou a confiança do técnico Vanderlei Luxemburgo e se firmou nesta temporada no meio-campo alviverde. Ele conquistou o Campeonato Brasileiro Sub-20 no fim de 2019, antes de subir para o elenco profissional.

“Eu via os jogos sentados ali (nas arquibancadas do Allianz Parque) e agora estar aqui dentro é uma honra”, comemorou o jovem, que analisou a final do Paulistão. “Foi especial, com duas grandes equipes. Jogamos mais do que o Corinthians nos dois tempos, acabamos sofrendo o gol no fim, mas conseguimos ser campeões.”

Após o título, o Palmeiras se prepara para o início do Campeonato Brasileiro. O jogo da equipe na primeira rodada, disputada neste fim de semana, foi adiado. Na quarta-feira, o time alviverde enfrenta o Fluminense, no Rio de Janeiro.

