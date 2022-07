Após título da Supercopa, Klopp rasga elogios a Darwin Nuñez Técnico do Liverpool voltou a elogiar recém-chegado, que brilhou na decisão da Supercopa







O técnico do Liverpool, Jurgen Klopp, não poupou elogios ao atacante Darwin Nuñez, que entrou no segundo tempo da vitória dos Reds sobre o Manchester City na decisão da Supercopa da Inglaterra.

O uruguaio marcou o gol do título, que não vinha para Anfield há 16 temporadas. Klopp falou sobre o impacto da entrada do camisa 27 na partida após o jogo, ressaltando a adaptação de Darwin Nuñez, que veio do futebol português.

– Foi bom, muito bom (impacto da substituição). É claro que vai melhorar com o tempo. Vivemos em um mundo onde todos são julgados à primeira vista e isso não ajuda ninguém, mas acontece constantemente. Não estávamos 100% fisicamente – declarou Klopp, citando as críticas feitas à Darwin Nuñez nos primeiros jogos da pré-temporada.

– Provavelmente um dos destaques do jogo, por melhor que tenhamos sido coletivamente, foi o impacto do banco. Tivemos então a posse de bola e o City teve que correr muito e então pudemos terminar o jogo com belos gols. Ambas as equipes usaram o que estava disponível hoje; isso é o que poderíamos esperar e foi o que aconteceu – finalizou.

