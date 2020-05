Após testes, médico do Vasco revela 16 casos positivos de covid-19 no elenco

O diretor médico Marcos Teixeira revelou que 16 atletas do Vasco testaram positivo para o coronavírus durante os exames que foram realizados neste domingo. Todos os jogadores vão ser isolados e passaram por tratamento e isolamento.

Segundo o médico, 250 pessoas, de mais de cem famílias, foram examinadas e 350 exames feitos. Anteriormente, o Vasco anunciou que três jogadores também haviam sido diagnosticados com a covid-19 e já estão curados. Todos os casos, até agora, foram assintomáticos.

Nesta segunda-feira, o restante do elenco vascaíno via passar por mais uma bateria de testes, em São Januário. “Só fazemos fazer o que está permitido pelas autoridades. Faremos exames médicos, avaliação da fisioterapia e fisiológica. Não haverá treino propriamente dito, porque vamos seguir exatamente o que está autorizado pela Prefeitura e pelos órgãos que regulam as atividades”, afirmou Teixeira.

Marcos Cezar, coordenador científico do Vasco, listou avaliações que serão feitas nos jogadores. “A partir desta segunda-feira iremos iniciar bateria de avaliação nos nossos atletas com o objetivo de identificar os níveis de condição física em que se encontram após o período de mais de 70 dias de inatividade por conta do isolamento social. Serão avaliações da composição corporal, dos níveis de força e também funcionais. Identificar como estão os padrões de movimentos dos atletas, pensando que nesse período de recesso pode ter acontecido algumas perdas significativas e também na capacidade aeróbia para que possamos traçar um protocolo de reabilitação.”