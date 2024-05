Após términos e reconciliações, Ana Castela revela desejo de casar com Gustavo Mioto

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 20/05/2024 - 18:10 Para compartilhar:

A cantora Ana Castela abriu o jogo sobre os planos com o namorado, o também sertanejo Gustavo Mioto, com quem se relaciona desde o final de 2022. Ainda não há previsão de que o casal dê um passo à frente no relacionamento, mas a boiadeira confessa que deseja se casar com o cantor.

Apesar de estarem juntos há um ano e meio, os dois anunciaram o romance somente no Dia dos Namorados de 2023. De lá para cá, o casal queridinho dos fãs do sertanejo viveu idas e vindas.

“Eu também acho [que os dois formam um casal lindo]. Daqui nós vamos casar, se Deus quiser”, declarou, sorridente, a sertaneja em bate-papo para a coluna Leo Dias, nesta segunda-feira, 20.

Apesar da empolgação, a artista deixou claro que o plano ainda não é para agora, mas para “daqui uns anos”.

Questionada sobre o que pensa do namorado ter afirmado também desejar casamento, a bandeira reagiu de forma descontraída.

“Eu espero que seja!”, respondeu ela, que se divertiu com a informação que acabara de receber.

Ainda durante a entrevista, Ana Castela declarou, que os fãs dos dois sertanejos dão bronca quando o casal anuncia o término.

“Eles não brigam com a gente, ficam tristes, mas respeitam”, garantiu ela.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por BOIADEIRA ® (@anacastelacantora)