Após término, Lil Wayne é acusado de abuso pela ex-namorada

Denise Bidot, 38 anos, anunciou o fim de seu relacionamento com Lil Wayne, 42, e o acusou de abuso. A modelo plus size criticou o rapper por terminar o namoro por mensagem em pleno Dia das Mães, celebrado no último domingo, 11.

“Terminar com alguém no Dia das Mães é diabólico. Mas rezem. Deus sempre me ajuda a superar. Caminhando com fé”, escreveu ela, nos Stories de seu Instagram.

Denise afirmou que foi expulsa de casa por Wayne junto com a filha, Joselyn Adams, de 16 anos.

“Wayne literalmente nos expulsou, eu e minha filha, no Dia das Mães, e estou me recuperando da cirurgia. Não consigo nem levantar caixas. Mas esse homem mandou os assistentes virem nos ajudar a sair hoje. E terminou comigo, no Dia das Mães, por mensagem. O aniversário [da minha filha] é no próximo fim de semana”, completou ela.

Denise também acusou o músico de abuso físico e emocional. “Tipo, isso é loucura, gente! Esses homens estão mesmo se aproveitando. E não é só o abuso emocional. Tipo, esse homem realmente colocou a mão em mim! E sabe o que é loucura? É que sempre dizem que somos muito idiotas por amor, e achei que fosse um erro”, disparou.