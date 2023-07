Após término de noivado, Vitória Strada faz post enigmático sobre evolução

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 12/07/2023 - 6:36 Compartilhe

Vitória Strada abriu o coração nesta terça-feira, 11, sobre seus pensamentos atuais. Por meio de publicações enigmáticas no Instagram, a atriz compartilhou reflexões e recebeu o apoio de seguidores.

“Ela está evoluindo (eu sou ela)”, lê-se, em uma das fotos publicadas. “Às vezes o que nos chega está muito além de nossa compreensão”, diz outra, que cita Júlio Cesar Fialho Pires.

“Você, em inabalável rotina, calculando os riscos dos pequenos mistérios cotidianos”, está escrito na terceira imagem. Por fim, o último conteúdo da sequência mostra o vídeo de uma garotinha com medo e, em seguida, sorrindo durante o passeio em um brinquedo de parque de diversões.

As reflexões bem-humoradas vieram alguns dias após o anúncio do fim do noivado de Vitória com Marcella Rica, diretora com quem ela mantinha um relacionamento há quatro anos.

Nos stories, a atriz ainda agradeceu pelo apoio dos fãs. “Vim aqui dizer para vocês que eu estou amando os comentários na minha última publicação. Está sendo muito bom para mim receber essa chuva de carinho. Eu estou muito feliz e sou muito grata, porque a gente vive em uma internet de tanto ódio, mas tanto amor também.”

“Você é maravilhosa e muito mais forte do que imagina! Parece clichê, mas não é. Te admiro demais”, comentou uma amiga, no post original. “A jornada da vida em constante aprendizado, dia a dia. E assim vamos nos transformando e vivendo nossa pior e melhor versão todos os dias”, escreveu uma internauta.

Confira:

