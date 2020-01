Após término da novela, atores de ‘Bom Sucesso’ curtem férias

Na última sexta-feira (24), foi ao ar o último capítulo da novela ‘Bom Sucesso’, da Globo. A trama das 19h, escrita por Rosane Svartman e Paulo Halm, gerou números altos na audiência da emissora por tratar temas relevantes e educativos como a importância da leitura, diversidade sexual, entre outros.

Após o término da novela e das intensas gravações, os atores do folhetim usaram suas redes sociais para mostrar que estão curtindo muito as merecidas férias.

Grazi Massafera, que protagonizou a Paloma na novela, está na Africa com o namorado , o ator Caio Castro. Durante a viagem, eles publicaram na rede social fotos com um filhote de leão.

O ator que deu vida ao Ramon, David Junior e a namorada e também a atriz, Yasmin Garcez, estão aproveitando os dias de folga na Bahia.

Ao lado da família, Rômulo Estrela, que viveu Marcos na trama, apareceu curtindo uma passeio de carro.

Na noite de ontem, 27, Ingrid Guimarães compartilhou um vídeo em seu Instagram onde aparece dançando com o marido, Rene Machado, em frente á um dos pontos turísticos mais famosos do mundo, a torre Eiffel em Paris, onde está curtido suas férias com a família.

Também curtindo as férias, o ator Antônio Fagundes, que interpretou brilhantemente o Sr. Alberto na novela, postou uma foto em sua rede social onde aparece curtindo um passeio.

Confira a publicação dos atores no Instagram: