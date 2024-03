Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 31/03/2024 - 14:39 Para compartilhar:

Zilu, mãe de Wanessa Camargo, compartilhou que a filha está com ela para celebrar o domingo de Páscoa.

Após passagem conturbada no “Big Brother Brasil” 24, a cantora esteve presente no almoço na casa da mãe com a companhia da irmã, Camilla Camargo, dos seus filhos, José Marcus e João Francisco, e seus sobrinhos.

