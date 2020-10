Após término, Andressa Suita ganha mais de 2 milhões de seguidores no Instagram

Andressa Suita está ganhando seguidores em uma velocidade espantosa após o casamento com Gusttavo Lima chegar ao fim. O casal anunciou o fim do relacionamento na sexta-feira (9) e, desde então, a modelo já ganhou 2.120.138 seguidores em sua página no Instagram.

No domingo, dia 4 de outubro, antes de toda a confusão acontecer, Andressa tinha 10.417.878 seguidores, segundo o site IG Blade. Nesta quarta-feira (14), a ex-mulher de Gusttavo Lima já soma 12.538.016 seguidores.

O sertanejo também ganhou novos seguidores, mas em uma escala bem menor. Na quinta-feira antes do anúncio do divórcio, Gusttavo tinha 35.400.345 seguidores em seu Instagram. Atualmente, ele conta com 368 mil seguidores a mais.

