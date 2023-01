Após término, Aline Campos volta a rebater acusações de traição: ‘Fomos corretos’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 15/01/2023 - 13:03 Compartilhe

Após o anúncio do término do relacionamento com Jesus Luz, Aline Campos voltou às redes sociais para rebater novamente comentários de que ela teria sido pivô do término do namoro do ex com Carol Ramiro.





“Sempre fomos corretos, seguimos nosso coração. Eu nunca fiquei com ele antes de ele terminar a relação”, disse Aline Campos em um vídeo divulgado no Instagram. Na gravação, a modelo também agradeceu as mensagens de carinho e acolhimento que recebeu após o término.

“Não queria estar aqui esclarecendo isso, nesse momento delicado. Mas senti que era necessário, diante de tanta mensagem injusta que desde o início do nosso relacionamento, infelizmente, recebemos de algumas pessoas”, escreveu Aline na legenda do post.

A modelo e Jesus Luz estavam juntos há sete meses. Apesar do término, Jesus e Aline destacaram gratidão pelo tempo juntos. “Nosso relacionamento nos fez crescer, elevar nossas almas a um nível espiritual mais potente… era para termos vivido tudo o que vivemos e somos muito gratos por tudo”, garantiram.

