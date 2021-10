Após terceiro evento na retomada, Beachboxing projeta 2022 de expansão nas praias do Rio As expectativas para a sequência final de 2021 e a temporada 2022 são as melhores por parte da organização. Moacyr Lima, idealizador do show, projetou a expansão

Após a retomada dos eventos depois uma longa pausa por conta da pandemia do novo coronavírus, o BeachBoxing vai, aos poucos, marcando presença nas areias da praia, como os cariocas estavam acostumados. No fim do último mês de setembro, mais uma vez na Barra da Tijuca, Zona Oeste da Cidade Maravilhosa, aconteceu o terceiro card deste retorno.

As expectativas para a sequência final de 2021 e a temporada 2022 são as melhores por parte da organização. Moacyr Lima, idealizador do show, projetou uma expansão no próximo ano.

– As coisas estão voltando, estamos em conversa com a Secretaria de Esportes do Estado do Rio. O secretário Fabrício Repsold está abrindo as portas para levarmos os projetos e o ano que vem promete ser espetacular. Queremos levar o Beachboxing para todas as praias do Rio de Janeiro – comentou.

Sobre o último card, o dirigente exaltou a garra e o alto nível dos atletas, além de elogiar os participantes da superluta: – O nosso último evento foi mais uma vez uma grande batalha na praia. O destaque ficou por conta da superluta que teve a vitória do Eduardo Terêncio sobre o Paulo Ricardo, o Cangaceiro. Duelo espetacular. Tivemos outros talentos brilhando – concluiu.

AGENDA BEACHBOXING 2021:

08/10 – Curso de treinador de BeachBoxing (Mestre Claudio Coelho)

23/10 – 5º Encontro BeachBoxing

13/11 – BeachBoxing Kids 2

04 e 05/12 – Queen of The Beach – GP feminino

E MAIS:

E MAIS:

Veja também