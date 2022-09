Após terceira derrota seguida, Brusque dispensa técnico Luan Carlos

Estadão Conteúdo 31/08/2022 - 21:52 Compartilhe

A Série B do Campeonato Brasileiro teve mais uma queda de técnico. A derrota para o Tombense, por 1 a 0, em Muriaé (MG), na última terça-feira, foi a última partida de Luan Carlos no comando do Brusque. A diretoria anunciou a saída dele no final da tarde desta quarta-feira.

Essa foi a terceira derrota seguida do Brusque, que estacionou nos 28 pontos e caiu para o 16.º lugar. O clube corre o risco de terminar a 27.ª rodada na zona de rebaixamento da Série B.

A pressão em cima de Luan Carlos era grande devido aos recentes resultados. Nas últimas dez rodadas, o Brusque teve apenas uma vitória, além de quatro derrotas e cinco empates.

Ex-Brasiliense-DF, Goianésia-GO, Atlético-CE, Floresta-CE e Camboriú-SC, Luan Carlos foi contratado pelo Brusque em maio já com a Série B em andamento para o lugar de Waguinho Dias.

O Brusque volta a campo no sábado, quando recebe o Vasco da Gama, às 16h30, no estádio Augusto Bauer, pela 28.ª rodada da Série B.