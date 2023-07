Após ter sexualidade questionada, Luan Santana vive novo affair; saiba quem é

Letícia Senai Letícia Sena - https://istoe.com.br/autor/leticia-sena/ 10/07/2023 - 13:05 Compartilhe

Parece que a fila amorosa de Luan Santana andou! Durante um show realizado em São João da Boa Vista, em São Paulo, no sábado, 8, o cantor foi visto acompanhado de uma loira chamada Ana Cecília Maia. No final de maio, chegou ao fim o noivado de Santana com Izabela Cunha.

+Internada com sequela da Covid, Mara Maravilha não tem previsão de alta

+‘Quando vi, estávamos sambando’, diz funcionária demitida após dançar com Neymar em show

O artista e a ex-noiva assumiram o relacionamento em novembro de 2021, e ficaram noivos em julho de 2022. Antes de Izabela, Luan Santana já foi noivo de Jade Magalhães, do qual teve um relacionamento de 12 anos.

Sexualidade de Luan Santana é questionada

Após a notícia circular na mídia e nas redes sociais, alguns internautas começaram a questionar a sexualidade do famoso, que segundo os usuários, ele terminou o noivado para se assumir gay. Veja os comentários abaixo:

“Ele deveria mais é sair do armário, ninguém vai ficar surpreso”.

“Nada me tira da cabeça que essa coca é fanta”.

“Sempre soube que Luan Santana era…”.

“A cada dia que passa, ele está mais afeminado”.

Quem é Ana Cecília Maia?

A IstoÉ Gente foi procurar quem é Ana Cecília Maia, nova affair de Luan Santana, e te conta abaixo!

Ana Cecília Maia nasceu em Niterói, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, e já foi uma das assistentes de palco do programa ‘The Voice Kids’, da TV Globo. Atualmente, a loira trabalha como modelo, no casting de uma agência.

Em seu perfil no Instagram, Ana tem mais de 30 mil seguidores, onde compartilha fotos de seus trabalhos e vida pessoal.

Além de Luan Santana, Ana Cecília Maia supostamente já teve um caso com Arrascaeta, jogador de futebol do Flamengo.

Assista ao vídeo em que Luan Santana aparece ao lado de Ana Cecília Maia:

Click do @luansantana chegando agora há pouco no local do show de hoje em São João da Boa Vista/SP. 🩵😍 pic.twitter.com/GY99XSO8N2 — Luan Daily (@luansdaily) July 9, 2023

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias