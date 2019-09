Após ter número vazado para torcedores, presidente do Fluminense desativa celular

O presidente do Fluminense, Mário Bittencourt, fez um comunicado a amigos, clientes e familiares para informar que precisou desativar a linha do seu telefone celular depois de ter seu número pessoal divulgado a torcedores em grupos do aplicativo WhatsApp. O dirigente também deixou de usar a linha institucional do clube.

O problema aconteceu após a derrota do Fluminense, por 3 a 0, para o Goiás, no Serra Dourada, domingo passado, em Goiânia, onde a equipe tricolor abriu a sua campanha no segundo turno do Campeonato Brasileiro. O resultado levou o time das Laranjeiras de volta à zona de rebaixamento. E Bittencourt passou a receber dezenas de mensagens.

O dirigente fez um comunicado a amigos, clientes e familiares para explicar o ocorrido. “Infelizmente após o jogo de domingo vazaram por todo o país em grupos de zap o meu telefone pessoal. De forma desleal e covarde as pessoas seguem enviando milhares de mensagens e fazendo ligações de madrugada o que impede que eu veja as mensagens das pessoas amigas, dos clientes de meu escritório e de minha família”, revelou o dirigente, que depois confirmou a desativação do seu número de celular.

“Diante disso venho através deste comunicado informar a todos que a partir da data de hoje não mais utilizarei o WhatsApp e o número deste telefone, bem como não utilizarei o número de telefone institucional do clube que também foi divulgado. Enfim, peço desculpas as todos mas se tornou impossível visualizar as mensagens de trabalho, de amigos, de profissionais de imprensa e da minha família. Por isso devem estar percebendo que não tenho respondido quando solicitado”, completou.

O Fluminense volta a campo na quinta-feira, quando terá pela frente o Santos, às 20 horas, no Maracanã. Domingo, novamente no Rio, o adversário será o Grêmio. Em busca de um apoio maior da torcida, a diretoria do clube carioca anunciou ingressos com preços promocionais, sendo alguns deles ao custo de apenas R$ 5. Com 18 pontos, o Fluminense está na 17.ª colocação do Brasileirão.

MASCARENHAS SERÁ OPERADO – O lateral-esquerdo Mascarenhas, segundo a assessoria do jogador, vai precisar passar por nova cirurgia no joelho. Por opção do atleta, o procedimento será feito nesta quarta-feira, em São Paulo, por um médico particular. O jogador só deve retornar aos gramados no ano que vem.