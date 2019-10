Após ter jogo adiado, Corinthians estreia na Libertadores feminina nesta segunda

A Conmebol confirmou que as partidas da Copa Libertadores Feminina serão retomadas nesta segunda-feira. O Corinthians estreará às 19 horas (de Brasília) contra o Club Ñanas, no estádio Olímpico de Atahualpa, em Quito, no Equador.

A partida era para ter acontecido no sábado, mas devido à onda de protestos que o país anfitrião do torneio enfrenta, precisou ser adiada. O comunicado da Conmebol, assinado pelo diretor de competições de clubes, Frederico Nantes, garante segurança para as equipes entrarem em campo.

“Tendo em conta que a reunião do governo equatoriano e representantes dos manifestantes terminou com um acordo onde é possível a garantia de serviços básicos e de segurança adequada para esse tipo de evento, a Conmebol decidiu continuar com a realização do torneio”, declarou por meio de nota.

O Corinthians tem enfrentado dificuldades desde que chegou a Quito, no dia 6. A delegação precisou mudar de hotel por causa dos protestos, teve um dos treinos cancelado e o jogo que aconteceria no sábado foi adiado.

A Ferroviária, o outro representante brasileiro no campeonato, teve uma rotina mais tranquila no Equador até aqui. A equipe chegou na quarta-feira, treinou na quinta e entrou em campo na sexta-feira com direito a goleada por 10 a 1 sobre o Mundo Futuro, da Bolívia. Nathane foi o destaque da partida, com cinco gols. Por causa do adiamento dos jogos do final de semana, a Ferroviária, que jogaria nesta segunda-feira contra o Estudiantes, de Caracas, teve o confronto adiado – a Conmebol ainda não confirmou a nova data.

Em nota enviada no sábado, quando soube do adiamento do jogo, o Corinthians comentou a situação em Quito. “Os confrontos vêm ganhando escala nos últimos dias, com episódios de violência extrema. Há registros, segundo dados de autoridades locais, de cinco mortos e mais de 260 feridos”, informou.

Nesta segunda-feira, o clube garantiu presença no torneio. “Diante das garantias dadas pelos organizadores do torneio, principalmente relacionadas às questões de segurança dos participantes e à regularização do calendário de competição sem novas interrupções, o Corinthians permanecerá no Equador para a disputa da Copa Libertadores Feminina”, complementou.

ENTENDA OS PROTESTOS – O governo equatoriano e a Confederação das Nacionalidades Indígenas do Equador (Conaie) anunciaram um acordo para frear a onda de protestos no país que ocorre há 11 dias no país. O presidente Lenin Moreno revogou o decreto que retirava subsídios aos combustíveis, principal motivo pela revolta da população.

O presidente informou que será elaborado um novo texto, a ser redigido por uma comissão integrada por organizações do movimento indígena e com a supervisão dos demais órgãos do Estado.

As manifestações, lideradas pelo Conaie, ocorreram em várias cidades motivadas pelo aumento de 123% no preço da gasolina. Nos últimos dias houve bloqueio de estradas em Quito e Guayaquil, as duas principais cidades do país. Moreno chegou a decretar estado de exceção em todo o país no último dia 3 e anunciou a troca da sede do governo de Quito para Guayaquil.