Após ter conta do WhatsApp hackeada, Luva de Pedreiro perde acesso do TikTok Influenciador informou nas redes sociais que somente a agência do seu ex-empresário possuía os dados do aplicativo

O Luva de Pedreiro recebeu mais uma notícia desagradável. Após ser hackeado no WhatsApp, o influenciador informou neste domingo que também perdeu o acesso da sua conta no TikTok.





Além de informar sobre a perda do aplicativo, Luva também revelou que somente a agência do seu ex-empresário possuía a senha da conta.

– Fala, minha tropa! Galera, aí é esculhambação! Eu não estou nem mexendo no meu TikTok, pô. Está pedindo senha. Tiraram meu TikTok agora. Só quem tinha a senha do TikTok era o pessoal lá do meu ex-empresário. Aí é esculhambação. Eu comecei no TikTok sozinho, só eu e Deus. Todo mundo sabe – disse Luva nos stories do Instagram.

Após informar os seguidores, o influenciador tirou uma foto para comprovar que o aplicativo não estava reconhecendo a sua senha.

Reprodução/Instagram/Luva de Pedreiro

A relação entre Luva de Pedreiro e Allan Jesus vem sendo muito comentada nas redes sociais. Na última quarta-feira, a coluna do Leo Dias publicou uma notícia no site “Metrópoles” alegando que Luva possuía apenas R$7500 nas contas. O número dos valores deixaram muitos internautas surpresos.

A informação de Leo Dias criou uma imagem negativa do empresário Allan Jesus, que fez questão de se defender e afirmar que Luva receberia uma quantia milionária nos próximos dias. Poucos dias antes da notícia do jornalista ser divulgada, o influenciador havia parado de seguir o empresário nas redes sociais.

O Luva de Pedreiro é o influenciador brasileiro de futebol com mais seguidores nas redes sociais. Com as notícias que vem sendo veiculadas nos últimos dias, milhões de fãs vem demonstrando preocupação com a carreira de Luva.

