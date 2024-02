Após tentativa de assalto, MC Ryan SP mostra seguranças armados na frente de sua mansão

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 15/02/2024 - 17:03 Para compartilhar:

MC Ryan SP usou as redes sociais, na madrugada desta quinta-feira, 15, para mostrar que reforçou a segurança de sua residência após ter sofrido uma tentativa de assalto.

Nas imagens, publicadas nos Stories de seu Instagram, é possível ver pelo menos cinco homens com armas em punho fazendo a vigilância na frente de sua mansão, em São Paulo. Eles aparecem posicionados de costas, exibindo pistolas.

A mansão do artista fica localizada em um condomínio de alto padrão em Mogi das Cruzes, na Região Metropolitana de São Paulo. O imóvel foi alvo de criminosos no dia 1º de fevereiro. Segundo o cantor chegou a relatar, ele descobriu que os assaltantes miravam a sua casa, mas teriam desistido de última hora e invadiram a de alguns vizinhos.

“Aconteceu um ‘bagulho’ muito sério ontem, no período da madrugada, aqui no meu condomínio. Alguns bandidos pularam na casa de um vizinho meu e fizeram ‘os manos’ de reféns, pegaram as joias do pessoal. Nesse trajeto, colocaram o pessoal de refém dentro do carro e vieram até a minha casa. O objetivo deles, segundo o que o condomínio passou, era entrar aqui em casa”, contou MC Ryan SP na ocasião.

“Meus seguranças ‘sapecam os caras na bala’. Não entraram na minha casa porque eu ando com seguranças, sabem que meus seguranças andam ‘trepadões’, e não ’embocaram’ na minha casa para roubar meus ‘bagulhos’”, concluiu ele.

