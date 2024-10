Após temporais, São Paulo começa semana sem alertas, mas chuvas aumentam no Nordeste

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 14/10/2024 - 5:00 Para compartilhar:

Após os temporais que atingiram o Estado de São Paulo na última sexta-feira, dia 11, a semana começa mais tranquila na região. O litoral e a capital ainda terão, nesta segunda-feira, dia 14, períodos de chuva e formações de nuvens. No entanto, sem alertas. Na cidade de São Paulo, a previsão é de máxima de 24°C e mínima de 11°C.

Na Grande São Paulo, a semana vai começar nublada, porém sem chuva. O interior ficará ensolarado e com temperaturas elevadas. Existe apenas uma pequena possibilidade de chuva em regiões que estão próximas ao Triângulo Mineiro. Em Belo Horizonte, a previsão é de máxima de 29°C e mínima de 13°C.

A capital do Rio de Janeiro também terá a segunda-feira com céu encoberto por nuvens durante a maior parte do dia, principalmente durante tarde e noite. Pela manhã, o Sol deverá aparecer, mas algumas pancadas de chuva também estão previstas. A temperatura máxima na região será de 27°C e a mínima de 16°C.

As chuvas também devem aumentar no Nordeste do País a partir desta segunda-feira. O avanço de uma frente fria vai aumentar as condições de chuva no sul da Bahia. No decorrer da semana, o sistema avança ainda em alto mar na altura do Estado, reforçando uma instabilidade. O tempo vai ficar bem mais instável na região do Recôncavo e existe previsão de bastante chuva.

Em Salvador, a previsão é de máxima de 29°C e mínima de 24°C. A capital estará encoberta por nuvens durante a maior parte do dia e apresentará pancadas de chuva e trovoadas isoladas especialmente durante tarde e noite. Aracajú também terá pancadas de chuva durante o decorrer desta segunda-feira. A máxima prevista para a região é de 30°C e a mínima é de 24°C.

Em Maceió, Fortaleza, São Luís, João Pessoa, Recife, Teresina e Natal o tempo estará firme, apenas com algumas nuvens durante o decorrer do dia. Em Brasília, a situação deverá ser parecida, mas com chuviscos durante a maior parte da manhã. A máxima para a região é de 31°C e a mínima é de 19°C.

O Rio Grande do Sul também deverá ver o tempo mudar. Após o domingo ensolarado, o tempo na região deve ficar bem diferente. Pancadas de chuva devem atingir algumas regiões do Estado, com grande concentração na fronteira Oeste e Sul. Cidades como Uruguaiana e Pelotas serão as mais afetadas.

No Norte do País, o tempo seguirá firme, mas com algumas regiões encobertas. Belém, por exemplo, estará com o céu claro e sem nuvens. Palmas e Boa Vista só terão o céu encoberto por algumas nuvens. Rio Banco, Porto Velho e Manaus, no entanto, estarão com tempo nublado e com chuviscos pela manhã.