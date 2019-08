Após temporada picante, ‘De Férias com o Ex’ terá ex-BBB e funkeira; confira lista!

Rio – Saiu a lista! A MTV Brasil divulgou na tarde desta quinta-feira os participantes do De Férias com o Ex Brasil – Celebs. A temporada vai reunir modelos, funkeira, influenciadores, ex-BBBs e ex-Chiquititas. As gravações começaram no início da semana em Trancoso, na Bahia. O reality show promete muita pegação, cenas picantes, é claro, muito barraco.

Confira a lista completa!

Participantes do De Férias com o Ex Brasil – Celebs – Divulgação

MC Rebecca, 21 anos, funkeira

Leo Picon – influencer e empresário

Hana Khalil – ex-BBB e influencer

Túlio Rocha – influencer

Cinthia Cruz – ex-Chiquititas

Fábio Beltrão – ex-vocalista da banda Noizz

Rafaela Porto – ex-namorada de Neymar

Flávio Nakagima – surfista

Stefani Bays – ex-De Férias com Ex

Any Borges, 24 anos, ex-De Férias com Ex

Gui Araújo – ex-De Férias com Ex

Lipe – ex-De Férias com Ex