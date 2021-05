Após temporada em alto nível no Spartak Trnava, Saymon recebe sondagens e jogador avalia futuro Atacante brasileiro do Spartak Trnava foi destaque na Eslovênia e ajudou na classificação da equipe para a Europa League

O atacante Saymon, com apenas 19 anos, foi o destaque do Spartak Trnava, da Eslovênia, na campanha que rendeu a classificação da equipe a Europa League da próxima temporada. E o ano em alto nível rendeu sondagens e o jogador, agora, avalia o futuro. Com 19 participações diretas em gols do seu time, o atleta é um dos três jogadores sub-20 com maior destaque no quesito na Europa. Saymon e seu staff analisam as propostas com paciência.

Veja a tabela do Espanhol

As estatísticas de Saymon apontam uma participação direta em gol a cada dois jogos disputados. Foram sete gols e 12 assistências em 34 partidas disputadas. Esses números e as características ofensivas do atleta são os fatores que colocam o jogador no radar das equipes.

– Muitos agentes europeus tem meu procurado e também representantes do mundo árabe. A boa temporada, regular, e as características ofensivas tem chamado atenção do mercado. Ficamos felizes por tudo que o Saymon conseguiu conquistar até aqui – disse Fabrício Pires, da Uplay Sports, empresário do jogador.

Saymon é mais um prodígio do futebol brasileiro. Ainda na base do Avaí atraiu a atenção do futebol europeu. Com apenas uma temporada na equipe do Spartak Trnava, rapidamente se tornou referência técnica e um dos protagonistas do time. Saymon avaliou o ano e crê que ainda pode evoluir mais.

– Eu acredito que é só o começo, posso e vou evoluir ainda mais. Gosto dessa responsabilidade de decidir, acho que funciono melhor assim. E foi assim durante esse ano – disse o jogador.

E MAIS:

E MAIS:

Veja também