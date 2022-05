Após tatuar quase toda pele, homem modifica as orelhas para virarem ‘queijo suíço’

Um homem, identificado apenas como Remy, resolveu modificar as orelhas ao fazer buracos para que elas se pareçam com “queijo suíço”. O morador de Lethbridge, no Canadá, já tatuou quase o corpo inteiro. As informações são do jornal Extra.

Remy já gastou o equivalente a R$ 530 mil para realizar as modificações em seu corpo.





Ele contou ao jornal Mirror que é casado e tem um filho de 13 anos. “Algumas pessoas dizem que o meu filho deveria ser tirado de mim por causa da minha aparência. Eu rebato dizendo que, se a pessoa pensa assim, nunca deveria ter filhos.”

Remy também relembrou que a primeira tatuagem que fez foi em homenagem ao seu filho. Depois, ele começou o processo de modificação.

“Eu não estava preocupado com a reação do meu filho, já que tatuagens e piercings não mudam nada.”

Remy afirmou que o garoto não se surpreendeu com a sua mudança de aparência.

“É completamente normal para ele. À medida que ele foi crescendo, ele se tornou indiferente (às tattoos) e isso o tornou mais tolerante com as pessoas diferentes”, finalizou.