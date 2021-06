Após susto, Novak Djokovic vira sobre italiano e vai às quartas em Roland Garros

Depois de somar vitórias tranquilas nos primeiros duelos em Roland Garros, Novak Djokovic tomou um grande susto diante do italiano Lorenzo Musetti (76 do mundo), nesta segunda-feira, ao precisar de cinco sets para garantir vaga nas quartas de final do Grand Slam francês. O primeiro do ranking ainda contou com a desistência do adversário por causa de uma lesão na virilha e marcou 6/7 (9-7), 6/7 (7-2), 6/1, 6/0 e 4/0.

No primeiro set, Djokovic chegou a abrir 3 a 1 no placar, mas o jovem, de 19 anos, mostrou muita habilidade para se recuperar e levar a disputa para o tie-break. No desempate, o sérvio chegou a ter 4 a 1, mas viu o rival, mais uma vez, reagir e fechar em 9 a 7.

No segundo set, foi a vez de Musetti fazer 3 a 1, mas com resposta imediata de Djokovic. No tie-break, o italiano somou quatro pontos seguidos e depois administrou para fazer 2 sets a 0.

Ao sentir a pressão, o sérvio aproveitou o intervalo para deixar a quadra e esfriar o ritmo de Musetti. A tática deu certo e Djokovic só perdeu um game nos dois sets seguintes, igualando a disputa. O italiano perdeu o ritmo, a concentração e passou a cometer muitos erros.

Sem moral, Musetti ainda teve de conviver com dores na virilha, que tornaram impossível qualquer disputa com Djokovic, que com grande facilidade abriu 4 a 0, apesar de um ´pequeno corte no dedo indicador direito. Com 0 a 30 no placar, o italiano desistiu do jogo, mas deixou a quadra bastante aplaudido pelo público presente.

Além da classificação para as quartas de final, Djokovic também se tornou o tenista com mais vitórias em partidas de cinco sets em Grand Slam, chegando ao 31º triunfo e deixando para trás o suíço Roger Federer com 30.

Nas quartas de final, Djokovic vai enfrentar o também italiano Matteo Berrettini, descansado, pois avançou direto após a desistência de Roger Federer. Djokovic e Berrettini só se enfrentaram uma vez, com vitória do sérvio no ATP Finals do ano passado.

Veja também