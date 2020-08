Após susto do Grêmio na semifinal, Renato reconhece: ‘Nossa equipe deu mole’

O Grêmio vai decidir o título do segundo turno do Campeonato Gaúcho contra o seu arquirrival Internacional na próxima quarta-feira em jogo único já marcado para a sua arena. Mas vai ter que errar menos se quiser chegar à final da temporada diante do Caxias, campeão do primeiro turno. O técnico Renato Gaúcho admitiu os erros do time após a sofrida vitória por 4 a 3 sobre o Novo Hamburgo. Ele repetiu várias vezes entre seus comentários: “Nossa equipe deu mole”.

Por isso mesmo, Renato Gaúcho já avisou que os jogadores vão ter que se comportar de maneira diferente na final. “Temos que melhorar sempre, mesmo jogando bem, o que não foi o caso hoje. Falta de ritmo é terrível para os jogadores e vamos precisar de dez, 12 jogos para corrigir isso. Hoje foi mais vacilo nosso. Fizemos o mais difícil e marcamos dois gols rápidos contra uma equipe que se defende muito bem. Isso deu tranquilidade e, ao invés de aproveitar os espaços, nos acomodamos. Entrou na cabeça de alguns jogadores que já estávamos classificados. Um erro grave. No futebol você tem que matar o jogo, não importa se está dois, três ou quatro a zero.”

Mas o técnico culpou a arbitragem por um gol anulado no início do segundo tempo, que poderia ter facilitado as coisas para seu time. “Voltamos um pouco mais concentrados e tivemos anulado um gol do Diego Souza legítimo. Não é porque vencemos que não vamos aprender. Que tiremos de lição, pois um adversário mais competente, como será quarta-feira, não permitirá essa reação.”

Para Renato Gaúcho, o quarto Gre-Nal do ano tem tudo para reservar muitas emoções. “Agora é corrigir os erros e pensar na quarta-feira, no Gre-Nal. Mais uma vez vamos medir força e será um clássico competitivo e equilibrado. Não há favorito e os dois têm chances. Só um vai avançar e vamos trabalhar para que seja o Grêmio”, concluiu.

A vitória apertada do Grêmio sobre o Novo Hamburgo, por 4 a 3, garantida no último minuto deixou os jogadores gremistas assustados e alertas após o sofrimento vivido nesta semifinal. Eles reconhecem que não podem cometer tantos erros diante do Internacional na decisão marcada para quarta-feira e em jogo único.

“Nós cometemos muitos erros e demos oportunidades para que o adversário marcasse os gols. De repente, o jogo ficou perigoso, porque só fizemos o gol da vitória no último minuto. Com certeza não poderemos errar tanto contra o Internacional”, comentou o goleiro Vanderlei.

O zagueiro Pedro Geromel também tinha posição semelhante. “Nós saímos na frente, sofremos o empate e marcamos o gol da vitória no finalzinho. Foi sofrido, mas o importante foi avançar à final. Agora temos que descansar bastante porque enfrentar o Internacional sempre é complicado”, resumiu.

