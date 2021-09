Após susto, Chapecó passa bem e se recupera no vestiário do Grêmio Arqueiro sofreu um choque com o companheiro de time Ruan e precisou deixar o campo durante a etapa final

O goleiro Gabriel Chapecó foi um dos personagens na vitória do Grêmio em cima do Flamengo, no Maracanã. Se na etapa inicial o arqueiro fez boas intervenções, na metade final precisou sair de campo e ser atendido na ambulância após choque com o companheiro Ruan.

No lance, Chapecó saiu para cortar o cruzamento, mas na sequência foi de encontro ao zagueiro da própria equipe.

Ao entrarem em campo, os médicos perceberam a grave situação do jogador e ele precisou ser substituído por Brenno.

Apesar do susto, Chapecó está consciente e, de acordo com a assessoria do Tricolor, o atleta recebe todos os cuidados necessários.

