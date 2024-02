Após Susana Vieira debochar de colegas, lista de demitidos Globo aumenta

Letícia Senai Letícia Sena - https://istoe.com.br/autor/leticia-sena/ 28/02/2024 - 18:12 Para compartilhar:

Em meio a tantas demissões, o contrato da atriz Susana Vieira, de 81 anos, segue invicto na TV Globo. A veterana, que recentemente debochou dos colegas que não tiveram seus contratos renovados com a emissora, deve continuar ‘fazendo piada’ com a situação.

“Tô na Globo! Renovei o contrato com a Globo. Tenho que falar, porque está todo mundo assim…”, afirmou Susana em entrevista ao canal Multishow no Carnaval, fazendo gesto com o polegar para baixo, em sinal de desaprovação.

Após a fala polêmica da artista, a lista de ex-funcionários da Globo só aumenta. Confira abaixo!

Carolina Dieckmann

No dia 1º de fevereiro, a atriz Carolina Dieckmann, 45, revelou que não faz mais parte do quadro de funcionários da TV Globo. Após 30 anos na emissora de Roberto Marinho, ela não teve seu contrato fixo renovado.

Em seu perfil no Instagram, Dieckmann compartilhou uma série de imagens de suas personagens e fez um longo texto de agradecimento pela passagem na emissora. Leia abaixo na íntegra!

“Não é que eu comecei na Globo… foi a Globo que me começou. Dia após dia, trabalho após trabalho, eu fui sendo; crescendo; amadurecendo… até chegar aqui. Hoje, mais de 30 anos depois, chegou a hora de dar meu primeiro voo sozinha… mas carrego em cada pena das minhas asas, o suor de muita gente; a generosidade de muitos colegas; a ajuda inestimável de muitos mestres.

Levo comigo as memórias mais preciosas… indizíveis… 11078 dias felizes! São milhões de emoções, entre lágrimas e sorrisos, minhas e do público, e que são a parte mais bonita desse turbilhão que eu vivi desde a primeira cena que eu fiz… tá tudo aqui, tatuado na minha alma e no meu coração. Levo ainda a certeza de que toda vez que eu voltar na Globo será sempre um voo de volta pro ninho”, escreveu a loira na publicação.

Fátima Bernardes

Na segunda-feira, 26, muita gente foi pega de surpresa com o fato da apresentadora Fátima Bernardes, 61, ter saído da Globo, após 37 anos de emissora. A informação foi dada pelo colunista Daniel Castro.

O contrato de Fátima com a TV Globo venceu no fim do ano passado e não foi renovado. A partir de agora, a apresentadora irá trabalhar com contrato assinado por obra.

Joaquim Lopes Na tarde desta quarta-feira, 28, o ator Joaquim Lopes, 43, anunciou em seu Instagram que está deixando a Globo após 14 anos de contrato com a emissora. No Instagram, ele compartilhou um post em que aparece mostrando seu crachá, e aproveitou para agradecer pela parceria ao longo dos últimos anos. “Assim que me formei no teatro com 21 anos de idade, fiz uma lista de sonhos dentro da profissão. Entre os itens estavam: – trabalhar na TV; – trabalhar na TV GLOBO; – fazer uma novela na TV GLOBO com um personagem fixo; – Fazer uma novela das 9 na TV GLOBO. Entre outros sonhos que iam além dos muros do antigo Projac. Entrei aqui em 2010 e me lembro do dia em que fui assinar meu primeiro contrato na sede de São Paulo. Lembro da emoção de contar pros meus pais que a aposta que eles fizeram lá atrás tinha valido a pena. Lembro de ficar sentado no carro sozinho em silêncio, com lágrimas nos olhos, pensando que todos os passos que dei até àquele momento resultaram na concretização daqueles sonhos”, começou Joaquim. “Nesses 14 anos de relacionamento, realizei muito além do que poderia imaginar aqui dentro… De ator migrei pra comunicador com o nosso amado Vídeo Show, voltei a atuar depois do seu fim e hoje me pego sentado em silêncio novamente no meu carro na portaria 3 olhando pra tudo isso com muita gratidão e direcionando esse mesmo olhar pra frente. Que escola. Quanta coisa aconteceu aqui meu Deus do céu!… Meu pai sempre disse: ‘Nunca feche portas, meu filho!’. Saio hoje daqui com uma lista de sonhos novinha em folha e com a certeza de ter deixado a porta escancarada”, seguiu. Por fim, deixou uma mensagem de agradecimento por esse período: “Deixo aqui o meu MUITO OBRIGADO à @tvglobo por tudo que ela me proporcionou, mas principalmente a VOCÊS que estiveram do meu lado esse tempo todo, sendo testemunhas oculares de cadeira cativa dessa minha profissão que pra mim sempre foi e continuará sendo SAGRADA”. “Obrigado pelas celebrações, pelas críticas, pelas dicas e principalmente por me deixar entrar um pouquinho na casa de todos. BORA! Vamo que VOO!!!! Muita coisa pra acontecer esse ano e nos próximos vindouros. EVOÉ!”, finalizou.

A Globo está falindo?

Nos últimos anos, a Rede Globo tem encerrado o contrato fixo de vários artistas veteranos, como Antonio Fagundes, Stenio Garcia, Marieta Severo, Osmar Prado, entre outros grandes nomes. Agora, o objetivo da empresa é cortar os altos salários e fazer apenas um contrato por obra, algo que acaba deixando os atores livres para negociar trabalhos em outras emissoras ou plataformas de streaming.





A IstoÉ Gente conversou com Higor Gonçalves, jornalista especializado em gestão estratégica de imagem, que fez uma análise sobre o assunto e explicou a nova reformulação da emissora.

“A imagem da Globo, ou seja, a forma como a emissora é vista pelo público, sofreu diversas transformações ao longo do tempo. Da fundação, em 1965, à consolidação como rede nacional de televisão, dez anos depois, passando pela expansão das operações e pela chegada à liderança de audiência, a empresa conquistou uma reputação valiosa. Uma imagem construída a partir de decisões empresariais assertivas, de inovações tecnológicas, produtivas e comerciais bem implementadas, e, não menos importante, de uma gestão de talentos competente. Todos esses elementos, em paralelo a acordos político-econômicos estratégicos para a empresa e a contingências, como a histórica inundação que atingiu o Rio de Janeiro em 1966 e que foi coberta ao vivo pela Globo, ajudaram a construir a reputação da emissora. Uma imagem ora controversa, é verdade, mas também de prestígio, diga-se de passagem. Quem não se lembra, por exemplo, de expressões como ‘padrão Globo de qualidade’ e ‘toda-poderosa’?”, começa o especialista.

“Ocorre que, com a chegada do século 21, e a reboque de transformações político-econômicas, sociais e tecnológicas da primeira década dos anos 2000, a emissora começou a sofrer constantes quedas de audiência, mesmo emplacando produtos de sucesso. Na época, o aumento da renda média causou mudanças nos hábitos de consumo da população, que passou a sair de casa com mais frequência e a migrar para outras fontes de informação e entretenimento. No mesmo período, a internet começou a se popularizar e a atrair parte do público das emissoras abertas de televisão. Um amplo estudo realizado pela Kantar Ibope Media sobre a audiência das TVs abertas brasileiras constatou que, entre 2001 e 2021, a Globo perdeu cerca de 1 em cada 3 telespectadores. A média nas 24 horas do dia em rede nacional, que era de 20,5 pontos em 2001, caiu para 15,3 pontos vinte anos depois. A Globo não foi a única emissora a perder espectadores. Com o crescimento do acesso à internet e a popularização do uso de dispositivos móveis, como celulares e smartphones, uma parcela considerável do público das TVs passou a se inteirar dos acontecimentos e a se entreter de modo online, a partir de portais de notícias, mídias sociais, jogos eletrônicos e serviços de streaming”.

“As mídias digitais conquistaram uma parte significativa do público. Com a debandada da audiência para outras plataformas, a publicidade também dispersou-se. Se antes as TVs disputavam as verbas dos anunciantes apenas com veículos como rádios, jornais e revistas, por exemplo, as alternativas para a exibição de publicidade passaram a ser diversas. Instaurou-se uma ‘guerra pela atenção’. Que, neste momento, está acirradíssima. A Globo vem sentindo esse efeito há cerca de uma década, mas, há pelo menos cinco anos, percebendo que a conjuntura não iria melhorar, começou a enxugar despesas por meio do projeto ‘Uma Só Globo’. A primeira fase ocorreu entre 2018 e 2021, com o intuito de transformar cinco operações do Grupo Globo, incluindo a própria TV Globo, numa única empresa. A intenção era integrar equipes e estruturas, desenvolver novas áreas de atuação, criar novos negócios, buscar fontes alternativas de receitas, e, principalmente, transformar a empresa que estava nascendo em uma ‘media-tech’, capaz de entregar conteúdos e serviços por meio de métodos online que combinam mídia e tecnologia digital, como Netflix e Spotify, por exemplo. Acontece que a primeira etapa da reestruturação chegou ao fim, no segundo semestre de 2021, sem muito a comemorar”, analisa.

“Renegociação de contratos, venda de propriedades e desligamentos de colaboradores tornaram-se uma constante na Globo, que está atravessando um intenso processo de digitalização e focando todas as energias no Globoplay. É importante falar que outros grupos de mídia robustos, no Brasil e no mundo, estão se reestruturando, promovendo cortes e tentando equilibrar despesas e receitas para manterem-se competitivos. No entanto, em termos de imagem, ou seja, de percepção, o caso da Globo é diferente: parte do público tem rejeitado a emissora, sobretudo nos últimos dez anos, por enxergar um suposto alinhamento político-ideológico com pautas consideradas de esquerda. Os atritos públicos com o último governo federal, que foi eficiente em propagar a ideia que a Globo era esquerdista, que conspirava contra o país e que dependia exclusivamente das verbas de patrocínio estatal antes de 2019, também contribuíram para a mudança da percepção. Todos esses fatores, somados às divulgações nos últimos anos de prejuízos financeiros milionários, de demissões voluntárias e compulsórias de famosos e anônimos, e, principalmente, de uma gestão de crise de imagem corporativa ineficaz por parte da empresa, estão transmitindo a impressão de falência. É como um império que está desmoronando. Mas, o fato é que o Grupo Globo não está falindo. Uma evidência incontestável, segundo levantamento recente divulgado pela revista Forbes, é que a família controladora do conglomerado se mantém entre as mais ricas do País.”

