Após suposto divórcio, Belo estreia turnê ‘Soweto 30’; veja onde assistir

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 18/04/2024 - 16:26

Na sexta-feira, 19, e sábado, 20, o Allianz Parque receberá Belo, Claudinho, Cris e Dado, para celebrar os 30 anos de carreira do Soweto, um dos principais grupos de pagode que conquistou o público nos anos 90.

A apresentação de sexta-feira, 19, está marcada para começar às 20h, terá transmissão ao vivo no Multishow e no Globoplay, com direito a sinal para não-assinantes e também transmissão no streaming Internacional.

O encontro do grupo considerado um dos ícones do pagode dos anos 1990, e o cantor Belo, acontece após 24 anos de hiato e tem como palco a capital paulista, local que revelou o talento dos jovens que um dia sonhavam conquistar o mundo com a música.

Com duração de três horas, sucessos como “Mundo de Oz”, “Tempo de Aprender”, “Farol das Estrelas”, “Momentos” e os principais hits do grupo estão na setlist da turnê, que vai percorrer diversas cidades pelo Brasil e mais quatro países, e promete uma grande festa embalada por sucessos que marcaram gerações.

É previsto cerca de 90 mil pessoas durante as apresentações. Os ingressos para a apresentação estão esgotados!