Após superar câncer, Preta Gil dá nome a nova lei no Rio de Janeiro

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 05/04/2024 - 16:06 Para compartilhar:

A cidade do Rio de Janeiro agora tem uma lei que leva o nome da cantora Preta Gil, que enfrentou e superou um câncer no ano passado. O projeto 2371/2023 foi aprovado pela Câmara de Vereadores e sancionado pelo prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, nesta quarta-feira, 4.

A nova lei determina campanhas perenes de conscientização e prevenção ao adenocarcinoma, mesmo mal que acometeu a artista de 49 anos.

O texto foi escrito e proposto pela vereadora Verônica Costa, pela vereadora Luciana Novaes e pelos vereadores Marcos Paulo e Niquinho.

“A campanha permanente de prevenção ao adenocarcinoma tem a finalidade de promover e conscientizar a população acerca da doença, as formas de prevenção e os tratamentos, além de estimular ações educativas mediante a difusão dos conhecimentos científicos relacionados ao adenocarcinoma na perspectiva da prevenção, do diagnóstico precoce e dos meios de tratamento”, diz o segundo artigo da Lei.

Esse tipo de tumor pode atingir regiões do corpo como próstata, pulmão, sistema gástrico, intestino, pâncreas e mama.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias