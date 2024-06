Após sumiço, Fedez volta ao Instagram e publica foto em hospital

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 18/06/2024 - 15:50 Para compartilhar:

ROMA, 18 JUN (ANSA) – Após dias de sumiço, o rapper italiano Fedez voltou a aparecer no Instagram, possivelmente confirmando os rumores sobre uma nova internação em um hospital.

O cantor tinha uma participação confirmada no evento TIM Summer Hits 2024 de Roma no último dia 13 de junho, mas não apareceu.

Nas redes sociais, especulou-se sobre uma possível nova internação no hospital San Raffaele de Milão, onde ele já tratou um tumor no pâncreas, mas a possibilidade foi desmentida.

No início desta semana, o artista divulgou uma foto mostrando um acesso no braço, com o dedo médio levantado. A publicação não trouxe nenhuma explicação adicional.

O rapper também compartilhou imagens de seu novo cachorro, um golden retriever. A raça é a mesma de Paloma, que ficou com a influenciadora Chiara Ferragni quando o casal se separou. A legenda diz apenas “insira aqui uma frase motivacional qualquer”. (ANSA).