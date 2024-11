Após sucesso em ‘Renascer’, Xamã relembra início de carreira: ‘Vendia amendoim’

Marília Barbosai Marília Barbosa - https://istoe.com.br/autor/marilia-barbosa/ 06/11/2024 - 13:01 Para compartilhar:

Aos 35 anos de idade, Xamã fez um balanço sobre a sua carreira desde o início, quando ainda morava na Zona Oeste do Rio de Janeiro, durante o prêmio “Potências”, realizado na noite de terça-feira, 5, em São Paulo.

O cantor, que fez sucesso em 2024 na pele do personagem Damião, na novela “Renascer”, da Globo, reforçou a importância de prestigiar o evento, que premia personalidades negras.

“É muito importante esse prêmio. É muito legal também estar vendo todos os meus amigos de outras correrias, seja de música, de cinema, personalidade também. [O prêmio] É uma coroação para toda a nossa correria, que vem de muito tempo já”, declarou em entrevista exclusiva ao site IstoÉ Gente.

Ao ser questionado sobre o que ele celebra na noite especial, o namorado de Sophie Charlotte disparou: “[Celebro] A nossa vitória. Eu acho que é para todo mundo que veio na nossa correria. Eu vim da Zona Oeste do Rio, a gente estava em um trem, tentando vender amendoim, bala [risos]. Hoje, a gente está fazendo música, fazendo cinema”.

“Ver que a nossa vida deu certo sem ir para um caminho errado, ver a arte como o norte foi uma coisa muito importante, e eu vejo isso nos meus amigos que estão aqui hoje também”, completou ele, destacando qual a sua potência.

“O rap, a música urbana. Se não fosse o rap, eu não sei se eu teria uma formação. O rap me politizou, o rap me apresentou outras possibilidades na minha vida. O rap me deu a possibilidade de trabalhar com cinema. Então, se não tivesse o rap, eu não sei onde eu estaria”, finalizou.