Após sucesso em ‘Malhação’, Marcio Kieling vira investidor no mercado financeiro

Marcio Kieling escolheu seguir um caminho diferente desde quando saiu da televisão, em 2017. O ex-ator ficou famoso por seu personagem “Perereca”, na temporada de 1999-2001 de “Malhação“, e agora escolheu investir no mercado financeiro como fonte de renda.

“Esteja aberto ao recomeço. Devemos estar sempre prontos às mudanças. As oportunidades boas aparecem quando a gente permite viver o novo. Há 1 ano atrás eu conheci um novo mercado, O financeiro. E assim como na carreira artística, eu fiquei fascinado. Usei da minha experiência como ator para vivenciar essa nova experiência. Hoje posso dizer que tenho planos, o A e o B, e em ambos eu me realizo profissionalmente”, disse no Instagram, mostrando seu escritório.

