Após Stênio Garcia, esposa do ator testa positivo para a Covid-19

Nesta terça-feira (27), a esposa de Stênio Garcia, Mari Saade, compartilhou com seus seguidores no Instagram que testou positivos para a Covid-19, dias após o ator, de 91 anos, receber o diagnóstico da doença pela pela terceira vez.

A também atriz publicou, através dos Stories, que realizou o exame de farmácia, o que confirmou as suspeitas.

“Quem ama zela, preocupa e cuida e agora pela segunda vez peguei Covid também, mas vamos com fé”, escreveu ela em um registro que mostra o teste que realizou.

No último domingo, 25, Mari contou que Stênio havia contraído o vírus novamente.

“Estou doente desde segunda-feira, com uma infecção e inflamação no olho, e por isso, fiquei no meu quarto enquanto na sala e área externa acontecia uma gravação pessoal do Stenio. E minha ajudante falou que tinha um rapaz tossindo e com terçol. Cheguei a perguntar, ele me disse que era alergia e acreditei”, contou ela.

“Por falta de empatia e respeito à vida de uma pessoa, que de humana não tem nada, meu marido apresentou tosse ontem e hoje positivou para a COVID 19 e vou ter que eu mesma, doente, levá-lo ao hospital. E eu mesma com certeza que já fui contaminada e daqui a pouco também vou positivar”, avaliou a atriz.

