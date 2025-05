Após sofrer nova goleada, Juventude demite técnico Fábio Matias

Após sofrer nova goleada no Brasileirão, o Juventude anunciou neste domingo a demissão do técnico Fábio Matias. O treinador não resistiu à dura derrota por 5 a 0 para o Fortaleza, no sábado, pela oitava rodada do Brasileirão. O auxiliar técnico Lucas Batista também foi desligado do clube de Caxias do Sul (RS).

Fábio Matias já vinha balançando no cargo desde a derrota por 6 a 0 para o Flamengo, há quase um mês. Além disso, o time vinha de um jejum de cinco jogos sem vencer e amargando a zona de rebaixamento do Brasileiro.

O treinador havia assumido a equipe gaúcha na temporada passada, com a missão de evitar o rebaixamento. O objetivo foi alcançado com uma rodada de antecedência.

Neste ano, porém, não conseguiu repetir o padrão de jogo, caindo nas semifinais do Campeonato Gaúcho. Além disso, o time foi eliminado de forma precoce na Copa do Brasil, ainda na primeira fase, para o Maringá. Ao todo, nesta passagem, foram 26 jogos, com 12 vitórias, quatro empates e 10 derrotas.

A direção do clube de Caxias do Sul promete encontrar um substituto o mais rápido possível. No momento, não há nomes especulados. Com sete pontos, em 18ª lugar, o Juventude vai ter que iniciar uma recuperação no Brasileirão. Pela nona rodada, volta atuar em casa diante do Fluminense. O jogo vai acontecer no próximo domingo, às 16 horas.