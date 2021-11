Após sofrer grave lesão, Lucas Veríssimo recebe apoio de Tite e se manifesta: “Serão meses difíceis”

Fora da temporada após sofrer uma lesão grave no joelho direito, o zagueiro Lucas Veríssimo recebeu o apoio do técnico Tite. Segundo o jornal “Record”, o ex-treinador do Corinthians ligou para o jogador do Benfica para dar uma mensagem de incentivo ao atleta.

O ex-jogador do Santos sofreu uma ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho direito. Aos 26 anos e jogando bem, Lucas vai precisar pausar a carreira para ser submetido à cirurgia.

Nesta terça-feira (09), o zagueiro se manifestou pela primeira vez após a divulgação da lesão. “Serão meses difíceis, de muita dedicação e superação. Seguir trabalhando para voltar ainda mais forte. Obrigado a todos pelas mensagens. Resiliência! Seguimos”, escreveu.

Veríssimo, que havia sido convocado por Tite para a Seleção Brasileira, precisou ser cortado e deu lugar à Gabriel Magalhães, zagueiro do Arsenal. Com a lesão sofrida, Lucas só deve voltar a jogar a partir de agosto de 2022, poucos meses antes da Copa do Mundo do Catar.

