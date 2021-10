Após sofrer assalto, Luísa Sonza tranquiliza fãs: ‘Está tudo bem’

Luísa Sonza usou suas redes sociais para tranquilizar os fãs. A cantora foi vítima de um assalto em uma farmácia em São Paulo, na noite de terça-feira (12).

“Oi bebês, Luísa aqui. Passando pra avisar vocês que está tudo bem! Eu e meus amigos estamos bem e está tudo ok. Ainda estou sem celular, mas é isso. Obrigada por toda a preocupação e carinho s2 :)”, escreveu a cantora.

A artista estava com amigos no local, depois de ter curtido o show da banda Melim, no Espaço das Américas, quando os bandidos renderam o grupo e levaram o celular da artista e pertences de outras vítimas.

