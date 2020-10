Após sofrer assalto, Lexa persegue bandido e faz alerta: “Não façam isso”

Nesta quarta-feira (14), Lexa participou do programa “Encontro com Fátima Bernardes”, da TV Globo, e relatou o susto que passou após ter sido assaltada na última segunda-feira (12), na Avenida das Américas, na região da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro.

A cantora contou que perseguiu o bandido em busca de seu celular furtado: “Não façam isso. Estava assistindo à minha apresentação no celular, quando senti, com toda a velocidade do mundo, uma mão entrando pela janela e levando o meu braço com tudo. Machucou o meu braço, deve ter machucado o dele também. E meu celular, quando senti, com toda a velocidade do mundo, uma mão entrando pela janela e levando o meu braço com tudo. Machucou o meu braço, deve ter machucado o dele também. E meu celular foi roubado. Ele estava desbloqueado e ali tem coisas da minha vida particular. Entrei em desespero, abri a porta do carro e fui atrás dele. Gente, não façam isso”, aconselhou ela.

Lexa ainda disse que o assaltante deveria ter no máximo 14 anos: “Tinha um policial lá na frente, eu gritei para ele, que saiu atrás do menino. Mas parecia que ele tinha motor nos pés, porque saiu correndo com tudo.”

Na atração, Fátima aproveitou para alertar para que as pessoas não reagem aos assaltos. “Mas a gente não sabe, infelizmente, o que pode acontecer naquele momento. A descarga de adrenalina, no seu caso, a fez correr atrás do menino, porque achava que ele não estava armado”, concluiu.

