Após show pró-Lula, Ministério Público rejeita ação contra Daniela Mercury

O Ministério Público de São Paulo (MPSP) negou o pedido de suspensão do cachê recebido por Daniela Mercury – devido um show feito pela cantora em apoio ao ex-presidente Lula (PT), que ocorreu no mês de maio.

Segundo informações da coluna Fábia Oliveira, do portal Em Off, o órgão público alegou que não há provas legíveis da contratação de Mercury pela prefeitura de São Paulo, após pedido de liminar do advogado Arthur Hermógenes Sampaio Júnior sobre o cachê de R$ 100 mil da famosa.





Ainda de acordo com o veículo, o Ministério Público pediu esclarecimentos à prefeitura em torno do pronunciamento da artista acerca da solicitação do cancelamento do contrato e do show realizado. A assessoria de imprensa de Daniela Mercury havia emitido comunicado e negou o show que teria sido supostamente custeado pela prefeitura.