Após show no Rio, Lady Gaga deixa recado em Livro de Ouro do Copacabana Palace

Lady Gaga já deixou o Brasil após apresentação histórica no Rio de Janeiro no último sábado, 3. No entanto, antes de deixar o País, ela deixou um recado carinhoso para os fãs.

A cantora ficou hospedada na suíte presidencial do Copacabana Palace, e assinou o famoso Livro de Ouro do hotel.

“Copacabana, obrigada pelos momentos que nunca esqueceremos. Agradecemos pela gentileza e vamos sentir saudades do povo do Brasil. Com amor, Lady Gaga e Michael Polansky”, escreveu a artista, assinando também em nome do noivo, o empresário Michael Polansky.

O Livro de Ouro do Copacabana Palace conta também com mensagens de uma série de outros famosos, como a cantora Madonna, que se apresentou na cidade no ano passado, do rei Charles III, de Nelson Mandela, Kate Moss e Walt Disney.