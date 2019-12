Após sessão tensa,Montenegro aprova lei de liberdade religiosa

PODGORICA, 27 DEZ (ANSA) – Após uma sessão que resultou na detenção de 18 deputados pró-sérvios da oposição, o Parlamento de Montenegro aprovou nesta sexta-feira (27) uma controversa lei de liberdade religiosa, que busca nacionalizar os bens das igrejas do país que não conseguirem provar que pertenciam a elas antes de 1918.

As comunidades religiosas montenegrinas devem apresentar documentos que comprovem os direitos de propriedade antes de 1918 sobre terras, igrejas e mosteiros. Nesse ano, o país perdeu sua independência e ingressou no reino dos sérvios, croatas e eslovenos, progenitor da Iugoslávia.

Nos últimos dias, o projeto foi contestado pelos líderes da Igreja Ortodoxa Sérvia, detentora de centenas de mosteiros pela nação. O governo negou que queira privar as comunidades religiosas de suas propriedades, mas a Igreja Sérvia insiste que o Estado gostaria de tirar suas posses, incluindo igrejas medievais e mosteiros.

Montenegro, que se tornou independente da Sérvia em 2006, tem cerca de 620 mil habitantes, e 72% da população são cristãos ortodoxos. De acordo com a imprensa local, os 18 parlamentares do partido Frente Democrática, que apoiam as posições da Igreja Sérvia, estão sendo interrogados pelas autoridades. Os políticos fizeram ameaças durante o debate, como causar incidentes e até pegar em armas.(ANSA)