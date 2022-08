Após séries de maratonas, Vítor Pereira terá o que sempre quis no Corinthians

Parceria Lance & IstoÉ 25/08/2022 - 5:00 Compartilhe

Após uma sequência para lá de intensa de jogos decisivos, finalmente o Corinthians pode planejar alguns dias de descanso. E esse é o pote de outro atrás do arco-íris para Vítor Pereira: ter tempo para dar um refresco para os seus jogadores, mas também para aplicar pontos de trabalho que o treinador ainda não conseguiu.

+ ATUAÇÕES: Mesmo com falhas de Fagner, Renato Augusto e Róger Guedes brilham em empate do Corinthians

Desde que chegou ao Timão, esse espaço de descanso e desenvolvimento foi tudo aquilo que Vítor sempre quis, mas nunca conseguiu. Pelo menos não da forma que gostaria.

É bem verdade que o clube alvinegro teve um hiato de nove dias sem entrar em campo quando foi eliminado na semifinal da Copa do Brasil, para o São Paulo. Mas naquela ocasião, Vítor estava de chegada e já ‘recalculando rota’ após ver a sua primeira convicção, a de ter um time-base sem precisar rodar o elenco, esfacelada em seus partidas.

Fora da Libertadores, torneio no qual foi eliminado pelo Flamengo nas quartas de final, a equipe alvinegra não entrará em campo nos próximos dois meios de semana. Nesses espaços acontecerão os jogos da semifinal da competição continental.

É claro que qualquer corintiano trocaria esses dias livres por uma classificação, até mesmo Vítor Pereira, o maior interessado no time, mas é fato que esse espaço será muito importante para o Corinthians, chegar bem nesta reta final de temporada.

Vindo de duas viagens, para Fortaleza e Rio de Janeiro, o Timão só saberá o que é uma ponte aérea agora em três semanas, quando enfrenta o América-MG, em Belo Horizonte, pelo Brasileirão, no dia 17 de setembro. Neste período, fará quatro jogos, sendo três como mandante (Red Bull Bragantino e Internacional, pelo Brasileirão, e Fluminense, pela Copa do Brasil) e um como visitante, mas em São Paulo, que é clássico contra o Tricolor, no dia 11 de setembro, no estádio do Morumbi.

Mas se engana quem pensa que dias livres com Vítor Pereira significam tempo sem trabalho e com as pernas para o alto. O treinador português é exigente e buscará evoluções com o plantel corintiano durante esse período.

– Sou um treinador que acredito no trabalho e por muito tempo que estou aqui quase sem trabalho nenhum, quase que juntá-los com um ou outro detalhes estratégico por conta do adversário, e vamos para o jogo. Como gosto de trabalho esse que só com ele posso corrigir as coisas, tornar mais dinâmico, agressivo, preciso ser trabalho. Com um espaço maior e dias conseguimos fazer pelo menos dois treinos no meio – disse Vítor em entrevista coletiva após o empate em 2 a 2 do Timão com o Fluminense, pelo jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil.

+ Confira a tabela da Copa do Brasil e simule as partidas



Uma noção do ‘desespero’ de Vítor com o calendário brasileiro está nos últimos três jogos, quando o Corinthians entrou em campo na quarta-feira passada (17), neste domingo (21) e ontem (24). Neste processo, foi uma viagem para Fortaleza, seguida de outra até o Rio.

E esses compromissos foram sempre com jogos grandes para o Timão: um jogo de volta de quartas de final, com o Timão, perdendo a ida por 2 a 0; depois, um jogo importante pelo Brasileirão, que poderia colocar o Corinthians novamente na vice-liderança do Brasileirão; fechando com o jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil.

Vítor Pereira, inclusive, admite que quanto menos competições o Corinthians estiver disputando, mais fácil será encontrar uma base de equipe inicial.

– O time-base só será possível quando o espaço entre os jogos permitir. Repetir os jogadores, tenho certeza absoluta, que se tivéssemos ido para Fortaleza com esse time não conseguimos encarar o Fluminense, fizemos duas viagens, aqui curta, mas fomos para Fortaleza, temperatura altíssima, umidade alta. Temos consciência que temos vários jogadores acima de 30 anos, e se não tiver a sensibilidade de perceber que em distâncias curtas, temos movimentos rápidos, não tínhamos possibilidade nenhuma de jogar aqui – destacou VP.

Até mesmo antes das semanas livres iniciarem, o Corinthians terá um ‘gostinho de folga’ na próxima semana, porque o clube alvinegro só entra em campo no dia 29 de agosto, contra Red Bull Bragantino, na Arena.

E MAIS: