Após série de polêmicas, Sofía Gascón afirma que não vai desistir do Oscar

Em entrevista recente, Karla Sofía Gascón, 31, protagonista de “Emilia Pérez”, foi às lágrimas ao voltar a pedir desculpas pelos seus posts polêmicos que viralizaram na última semana, com teor racista e xenofóbico. A atriz ainda afirmou para a “CNN” que não vai desistir da corrida pela estatueta de melhor atriz no Oscar 2025.

“Eu não posso renunciar a uma indicação porque o que eu fiz foi um trabalho, e o que está sendo valorizado é o meu trabalho como atriz”, começou.

“E também não posso renunciar a uma indicação porque não cometi nenhum crime, não prejudiquei ninguém, não sou racista, nem sou nada do que todas essas pessoas se encarregaram de tentar fazer os outros acreditarem que eu sou.”

+ Karla Sofía Gascon desativa perfil após web resgatar ofensas da atriz a Selena Gomez

+ Protagonista de ‘Emilia Pérez’ pede desculpas após falas polêmicas viralizarem na web

“Me chamaram de racista, e eu queria deixar claro que não sou. Acredito que me julgaram, me condenaram, me crucificaram e me apedrejaram e eu não sabia a que estavam se referindo”, disse se referindo as mensagens em que atacava George Floyd e a diversidade no Oscar.

Gascón ainda se defendeu de o que, segundo ela, foi um post falso. Entre os inúmeros tweets resgatados no X (antigo Twitter), a espanhola aparece ofendendo Selena Gomez, sua colega de elenco no musical.

“Não é meu, eu jamais disse algo sobre a minha companheira. Jamais falaria dela assim. Criam várias questões, não sabem o que é de verdade e o que não, mas eu sei, claro”, declarou.

A entrevista durou cerca de uma hora, e segundo os portais “Variety” e “The Hollywood Reporter”, a conversa foi organizada pela própria atriz e a Netflix, estúdio por trás do filme, não estava a par do caso.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Karla Sofía Gascón (@karsiagascon)

No último sábado, 1º, Sófia utilizou o Instagram para pedir desculpas e afirmar que os tweets foram tirados de contexto. “Não foi bonito como me trataram, acreditando na história que pessoas cheias de ódio tentaram vender para vocês. Nem eu nem minha família somos racistas, jamais, muito pelo contrário, e ninguém nos apoiou”, começou.

“Ninguém me perguntou o significado, nem se deu ao trabalho de verificar a que notícia ou quais comentários horríveis as pessoas estavam fazendo, nem a quem eu realmente estava respondendo.”