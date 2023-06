Após Sergio Marone se declarar ‘ecossexual’, Tatá Werneck tem reação hilária; confira

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 16/06/2023 - 23:58 Compartilhe

Nesta sexta-feira (16), Sergio Marone movimentou a web com a declaração de sua sexualidade. Em entrevista ao “Terra”, o ator de 42 anos revelou ser ecossexual — uma pessoa apaixonada pela natureza e que sente “tesão” em pessoas que cuidam do meio ambiente. Quem não deixou a declaração passar em branco foi Tatá Werneck, que reagiu de forma inusitada nas redes sociais.

+ Sérgio Marone revela ser ecossexual; saiba significado do termo e se é seu caso

Em um perfil de celebridades no Instagram, a humorista opinou: “Dá pra ver pelo tamanho do tronco vazando”, referindo-se ao tamanho do órgão genital de Marone. No passado, o ator já confirmou ser bem-dotado.

Confira:

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias