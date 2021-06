Após ser vítima de estelionatário e ter nome no Serasa, Gusttavo Lima recorre à polícia

Assim como uma grande parte das pessoas, Gusttavo Lima também foi vítima de um golpe. Segundo informações do colunista Alessandro Lo-Bianco, do programa “A Tarde é Sua”, da RedeTV!, o cantor se deu conta do problema quando foi até uma concessionária comprar um carro e descobriu que sua compra havia sido recusada porque estava com o nome negativado.

Devido a fraude, Lima está com uma série de restrições no Banco Central, Serasa, SPC, e está devendo em três cartões de créditos (em três instituições bancárias diferentes).

Ainda de acordo com o joranlista, ele teria tentado resolver as questões com os bancos, mas não teve retorno e entrou na justiça para resolver o caso.

Em nota para Lo-Bianco, a assessoria de imprensa jurídica do artista disse: “A assessoria jurídica do cantor Gusttavo Lima por intermédio de seu advogado, Claudio Dias Bessas informa que foram adotadas todas as medidas judiciais e criminais cabíveis, diante da fraude praticada por uma pessoa que se utilizou dos dados pessoais do artista junto às instituições financeiras, praticando estelionato e abrindo contas digitais. Tomamos conhecimento das fraudes antes mesmo das instituições, pois os dados pessoais dos artistas são monitorados. Ingressamos com uma ação judicial e foi indeferido uma medida liminar para que as instituições cancelem todas as contas digitais. O caso ainda será investigado pela delegacia de crimes especializados por meio de um inquérito policial.”

