Após ser vacinado, William Bonner quebra protocolo e faz apelo na bancada do JN

Logo após o repórter apresentar o balanço da vacinação contra a Covid-19 no Brasil, o editor-chefe e âncora do Jornal Nacional, William Bonner, quebrou o protocolo e comentou sobre sua própria vacinação contra a doença, nesta segunda-feira (7), e fez um apelo para que as pessoas que já tomaram a primeira dose do imunizante vão tomar a segunda dose para ter uma imunização completa.

Em um tom informal, conversando com sua colega de bancada Renata Vasconcellos, Bonner reforça sobre a importância da segunda dose e deu um depoimento sobre sua própria experiência com a vacinação.

“Em relação a esse assunto, eu tenho que dizer que tenho um compromisso, mais pro fim do mês de agosto, eu vou tomar a segunda dose no mês de agosto. Eu não sei se você sabe, a Renata sabe, hoje eu fui vacinado, tomei a primeira dose da vacina. Chegou na minha idade aqui no Rio de Janeiro”, começa Bonner.

Ele continua: “Foi uma experiência fantástica, porque o carinho das pessoas que aplicam essa vacina é imenso. A gente tem que ter um respeito, uma gratidão enorme por esses profissionais todos que estão envolvidos numa corrida, né? A gente demorou muito para começar a vacinar, e eles não têm culpa, eu já disse isso hoje. Mas agora está com eles essa responsabilidade enorme de serem eficientes e fazerem com que os brasileiros se protejam. Então, o nosso obrigado a todos esses profissionais”.

Renata, então, pergunta ao colega: “A sensação, então, é de gratidão?”. E Bonner responde: “É de gratidão enorme e um desejo de que milhões de brasileiros, o mais rapidamente possível tenham acesso à vacina”.

O apresentador termina seu recado ressaltando que a comunidade científica evolui seu pensamento e que os profissionais aprendem constantemente, e que eles recomendam que se tome a segunda dose da vacina. Bonner também ironiza o pensamento negacionista que diz que a Terra é plana.

“Você sabe, né? O mundo não é plano, ele é redondo, ele gira. E à medida em que ele gira ao longo do tempo, os médicos vão aprendendo. Os melhores médicos desse mundo, que é redondo e gira, eles não param de aprender. Eles aprenderam na faculdade e continuaram aprendendo no exercício da profissão, e trocando informações globalmente, mundialmente. Eu estou dizendo isso, porque esses médicos que aprendem muito estão insistindo em que você deve tomar as duas doses da sua vacina. É esse é o recado que eu queria deixar aqui bem claro, e Renata também”, finaliza Bonner.

No #JornalNacional, Bonner menciona ter tomado hoje a primeira dose da vacina contra a #Covid19, agradecendo os profissionais de saúde e reiterando a fundamental importância de se tomar as duas doses do imunizante pic.twitter.com/XcHwHPE5Kk — Jeff Nascimento (@jnascim) June 8, 2021

