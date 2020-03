Após ser poupado por desgaste, Guarín volta ao Vasco contra o Goiás

O Vasco deve ter o retorno de Fredy Guarín para enfrentar o Goiás, nesta quinta-feira, em São Januário, pela partida de ida da terceira fase da Copa do Brasil. O colombiano está recuperado de dores musculares na perna direita e fica à disposição do técnico Abel Braga.

O colombiano foi poupado pelo treinador na partida do último domingo, o empate com o Volta Redonda por 0 a 0, fora de casa, pela segunda rodada da Taça Rio, o segundo turno do Campeonato Carioca. Guarín apresentou desgaste físico, mas se apresentou normalmente nesta segunda-feira e vai treinar nesta terça.

Após uma novela para renovar o contrato com o Vasco, o meio-campista se apresentou apenas no começo de fevereiro e fez uma espécie de pré-temporada para tentar se igualar fisicamente ao restante do grupo, que já trabalhava desde janeiro.

Guarín sentiu dores na perna direita após atuar contra o ABC, no dia 5 de março, pela segunda fase da Copa do Brasil. O colombiano ficou em campo até os 20 minutos do segundo tempo na vitória por 1 a 0, em São Januário, que garantiu o Vasco na etapa seguinte.

Liberado pelo departamento médico, Guarín tem boas chances de começar como titular contra o Goiás. Abel Braga está sendo bastante pressionado por causa do futebol apresentado pela equipe e o técnico dificilmente vai abrir mão de um jogador experiente como o colombiano.

Vale lembrar que Guarín está atuando com uma fratura no dedo mínimo da mão direita sofrida também contra o ABC. Ele está com o local imobilizado, mas sem qualquer impedimento para treinar e atuar nas partidas.