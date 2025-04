Após ser localizada em MG, Maria Gladys afirma que foi roubada: ‘Vou ficar na rua?’

A filha Maria Gladys, 85 anos, pediu ajuda nas redes sociais, na tarde da última quinta-feira, 11, para trazer a mãe de volta ao Rio de Janeiro, após a atriz relatar situação de vulnerabilidade. Maria Thereza Mello contou que a artista está em Santa Rita de Jacutinga, município no interior de Minas Gerais, sem dinheiro para pagar hospedagem, nem custear passagem de volta.

Durante os dias longe de casa, a atriz teria percebido que o dinheiro de sua aposentadoria não estava mais na sua conta bancária, afirmando que foi roubada.

“Como eu vou pagar o hotel aqui? Vim para cá contando que tinha a minha aposentadoria. Tô maluca. Não sei o que eu faço. Como eu vou dizer que não tenho dinheiro para pagar isso aqui? Como eu vou sair daqui? Não tenho dinheiro nem para pagar o táxi para ir embora. Onde vou ficar, na rua? Agora que roubaram todo o meu dinheiro de novo”, disse ela, aos prantos, em áudio publicado na coluna Pablo Oliveira, da Rádio Tupi.

Gladys afirmou que sua conta é administrada pela própria filha, que disse à mãe que o dinheiro sumiu depois que ela já estava no interior de Minas Gerais. A atriz afirmou, porém, que não gastou nada na cidade e que foi para o interior de Minas justamente porque estava gastando muito no Rio de Janeiro.

A artista já esteve desaparecida em outra oportunidade. No início deste ano, a família chegou a informar o desaparecimento dela, mas a idosa foi encontrada poucas horas depois.

Maria Gladys viveu a personagem Lucimar na versão original de “Vale tudo”, exibida pela Globo em 1988. No remake, a faxineira é interpretada pela atriz Ingrid Gaigher. Além do sucesso no horário nobre da Globo, a atriz também já participou de novelas como “Top model” (1989) e “O beijo do vampiro” (2002), na mesma emissora.

Avó de estrela internacional

A artista voltou à mídia nos últimos anos com o sucesso de sua neta nas telonas. A atriz anglo-brasileira Mia Goth que estrelou filmes como “Pearl” e “Maxxxine, tendo feito sua estreia no filme “Ninfomaníaca”, do diretor Lars von Trier. Mia é filha de Rachel Goth, outra filha de Gladys.