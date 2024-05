Após ser hostilizado em Porto Alegre, William Bonner se isola em navio

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 13/05/2024 - 13:55 Para compartilhar:

William Bonner, que tem passado um verdadeiro apuro com a revolta dos gaúchos – que são contra a cobertura da TV Globo às enchentes no Rio Grande do Sul, resolveu se isolar em um navio da Marinha. O apresentador do ‘Jornal Nacional’ tem sido bastante hostilizado enquanto trabalha em Porto Alegre.

Bonner seguiu apresentando o telejornal a bordo da embarcação, para evitar novos episódios como o que enfrentou e visando maior segurança. Além do jornalista, outras equipes da RBS, afiliada da TV Globo no Rio Grande do Sul, também foram alvos de ataques de moradores do RS.

Globo contrata seguranças após Bonner sofrer ataques no RS

Após os episódios envolvendo os constantes ataques contra equipes da Globo, a emissora enviou seguranças ao local para proteger algumas equipes. No ataque a William Bonner, por exemplo, haviam seguranças de plantão, que não permitiram o morador em questão se aproximar muito do apresentador.

Sem previsão de retorno aos estúdios Globo

Segundo uma fonte de IstoÉ Gente, William Bonner, Ana Paula Araújo, Patrícia Poeta, entre outros jornalistas da Globo que estão fazendo a cobertura da tragédia do Rio Grande do Sul, não têm previsão de retornar aos seus trabalhos nos estúdios da emissora em São Paulo e no Rio de Janeiro – até que tudo volte ao normal.

A nossa reportagem entrou em contato com a comunicação da TV Globo para confirmar a informação, mas até o fechamento desta matéria ainda não tivemos retorno.