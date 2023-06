Após ser filmado agredindo dono de bar, ex-BBB Dhomini se pronuncia: ‘Fomos traídos’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 15/06/2023 - 5:20 Compartilhe

André Augusto Ferreira Fontes, mais conhecido como Dhomini, se pronunciou em suas redes sociais na última quarta-feira (14), após ter sido filmado agredindo dois homens em um bar de Goiânia.

No Instagram, o vencedor da terceira edição do “Big Brother Brasil” relatou a sua versão dos fatos e pediu desculpa aos seguidores que o acompanham.

Ele começou relatando que é sócio do estabelecimento onde aconteceram as agressões com mais três homens, incluindo Aílton, o agredido. “Aproximadamente 40 dias atrás houve um desacordo comercial e, de lá para cá, houveram várias tentativas de fazer um acordo ‘aonde’ saíssem os três da sociedade e o Aílton assumisse o bar. Porque nós fomos traídos, roubados, e ninguém sabe o que estava acontecendo”, explicou.

Mais cedo, nos stories da rede social, Adriana Manata, esposa do ex-BBB, contou que Aílton estaria supostamente roubando o dinheiro do caixa do bar.

“Como não conseguimos realizar esse acordo, eu e os outros dois sócios fomos até o nosso bar para poder pegar as coisas que nós compramos para amenizar o nosso prejuízo. Tudo o que nós compramos tem nota fiscal”, continuou.

Segundo ele, as agressões ocorreram enquanto os homens retiravam seus pertences do local. “Sei que nada justifica o que eu fiz, que eu estou errado, eu peço desculpas”, pontuou. Apesar de acreditar que as agressões são injustificáveis, Dhomini disse acreditar que o homem tinha como intenção fazê-lo perder o controle.

“Durante o tempo em que nós recolhíamos as nossas coisas, que compramos com o nosso dinheiro, ele [Aílton] passava atrás de mim e falava: ‘Você está f*dido. Vou acabar com a sua vida.’ Depois ele passava de novo e falava: ‘Vou acabar com a sua vida’, e pegava o telefone, filmava”, contou.

Além disso, ele também escreveu um longo texto defendendo-se, na legenda da publicação. Leia na íntegra:

“Não estou aqui justificando os meus atos falhos, eu errei, passei dos limites como ser humano, ultrapassei os limites do outro, estou aqui apenas me desculpando e dando satisfação para todos os meus seguidores, que nos acompanham, que nos admiram, que conhecem a minha pessoa, que conhecem o nosso trabalho, que sabe que eu sou um cara do bem, que eu sou um pai de família, que preza pela paz, pela alegria e levo essa alegria pra todas as pessoas aqui no meu perfil.

Espero continuar levando a essência que eu sou verdadeiramente, não sou um agressor, muito menos covarde, mesmo estando errado eu estava me defendendo contra várias ameaças que eu recebi no ouvido pelo cara que eu bati. Ele sutilmente me marcou para as câmeras não pegarem e fez isso com o propósito de me tirar a estabilidade e me fazer passar dos limites.

Sou um ser humano imperfeito, cometo erros, cometo falhas, mas não posso ser condenado julgado por um ato inconsequente que eu cometi numa situação que já estava me prejudicando há mais de 30 dias. Espero que compreendam, Não peço que me aceitem, apenas que me perdoem e me vejam como ser humano como outro qualquer, que tem seus limites e suas tolerâncias. Obrigado.”

Confira o vídeo completo aqui.

